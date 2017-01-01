Türkiye’deki darbe girişimi komşuyu harekete geçirdi SOFYA - Türkiye'de 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirmeye çalıştığı...
Manavgat'ta, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan otel işletmecisi ANTALYA - Manavgat’ta Sosyal Medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a...
Batman Petrolspor kadrosunu güçlendiriyor BATMAN - 2016-2017 sezonu hazırlıklarını TP tesislerinde sürdüren Spor Toto 3. Lig...
Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Demir memleketi Kütahya'da toprağa verildi KÜTAHYA - Mardin'in Derik ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı...
Palandöken: Borç yapılandırması herkesi kapsayacak ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi...
Isparta'ya 3 yaya, 3 köprülü kavşak yapılıyor ISPARTA - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Çünür ile Sav arasında kalan...
Emekliler, hain darbe girişimini kınadı ADANA - Tüm Emekliler Derneği Adana Çukurova Şube Başkanı Rafet Kaya, Fetullahçı...
Akhisar'da demokrasi nöbeti 12. gününde MANİSA - Manisa’nın Akhisar İlçesi'nde FETÖ’nün 15 Temmuz’da askeri darbe girişiminin...
SGK Manisa İl Müdürü görevden uzaklaştırıldı MANİSA - SGK Manisa İl Müdürü Nesrin Aras, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında görevinden...
Arkadaşları oynarken o Bayrak Şiiri'ni ezberledi EDİRNE - Edirne Fevzi Paşa İlkokulu'nda eğitim ve öğretim gören 9 yaşındaki Berkay...
"Trafik kazası değil cinayet" ANTALYA - Antalya Barosu avukatlarından Bilal Kalaycı, geçtiğimiz günlerde Manavgat...
Hakkari Bayan Masa Tenisi Takımı Süper Lig'de mücadele edecek HAKKARİ - Hakkari Masa Tenisi İl Temsilcisi ve Milli Masa Tenisi Antrenörü Sinan...
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